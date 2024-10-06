Гильермо Кория — о допинг-деле Янника Синнера: со мной обращались не так, как с ним

Бывший теннисист финалист «Ролан Гаррос» — 2004 аргентинец Гильермо Кория высказался по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. В 2001 году Кория сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован за употребление нандролона. Впоследствии он был оправдан, доказав, что обнаруженная крошечная доза была получена из пищевой добавки.

«Я вижу, что со мной обращались не так, как с ним. Единственное, о чём я прошу, это чтобы отношение было равным для всех», — приводит слова аргентинца Clay Tennis.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.