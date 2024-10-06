Янник Синнер оказал поддержку девушке-болбою после попадания мячом ей в ногу

В одном из розыгрышей в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае между первой ракеткой мира Янником Синнером и 37-м в мировом рейтинге Томасом Мартином Этчеверри (6:7 (3:7), 6:4, 6:2) мяч после удара аргентинца попал в ногу болбою.

Девушка вскрикнула от боли. Итальянец подошёл к ней и спросил, всё ли в порядке. Болбой жестами на пальцах показала, что всё о’кей. Трибуны отреагировали на данную ситуацию бурными аплодисментами.

В матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Синнер сыграет с победителем встречи между 16-й ракеткой мира представителем США Беном Шелтоном и испанцем Роберто Карбальес-Баэной (54-й в рейтинге ATP).