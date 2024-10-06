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Янник Синнер оказал поддержку девушке-болбою после попадания мячом ей в ногу

Янник Синнер оказал поддержку девушке-болбою после попадания мячом ей в ногу
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В одном из розыгрышей в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае между первой ракеткой мира Янником Синнером и 37-м в мировом рейтинге Томасом Мартином Этчеверри (6:7 (3:7), 6:4, 6:2) мяч после удара аргентинца попал в ногу болбою.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 10:45 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 2
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Девушка вскрикнула от боли. Итальянец подошёл к ней и спросил, всё ли в порядке. Болбой жестами на пальцах показала, что всё о’кей. Трибуны отреагировали на данную ситуацию бурными аплодисментами.

В матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Синнер сыграет с победителем встречи между 16-й ракеткой мира представителем США Беном Шелтоном и испанцем Роберто Карбальес-Баэной (54-й в рейтинге ATP).

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