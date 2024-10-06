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Янник Синнер — о победе над Этчеверри: непростой матч как физически, так и ментально

Янник Синнер — о победе над Этчеверри: непростой матч как физически, так и ментально
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал непростую победу в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Итальянец обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 10:45 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 2
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

«Я проиграл тяжёлый сет. Были шансы (два сетбола. — Прим. «Чемпионата»)… но знаете, такие вещи могут случаться. Он провёл очень-очень хороший тай-брейк. Мне пришлось это принять и начать всё с нуля. Был непростой матч как физически, так и ментально. Я очень рад, что смог его выиграть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Синнер сыграет с победителем встречи между представителем США Беном Шелтоном и испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

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