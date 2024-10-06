Кори Гауфф выиграла турнир WTA-1000 в Пекине, победив в финале Каролину Мухову

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале 20-летняя американка разгромила чешку Каролину Мухову (49-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

По итогам турнира в Пекине Кори Гауфф вернётся в топ-5 мирового рейтинга и станет четвёртой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.