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Кори Гауфф выиграла семь первых финалов на харде, это рекорд WTA-тура

Кори Гауфф выиграла семь первых финалов на харде, это рекорд WTA-тура
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Американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3), тем самым установив рекорд WTA-тура.

Пекин (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

20-летняя Гауфф стала первой в истории женского тенниса в эпоху Открытой эры, кому удалось выиграть свои первые семь финалов на турнирах, проводящихся на хардовом покрытии. Ранее такое достижение не покорялось ни одной теннисистке.

По итогам турнира в Пекине Кори Гауфф вернётся в топ-5 мирового рейтинга и станет четвёртой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.

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