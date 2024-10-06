Кори Гауфф выиграла семь первых финалов на харде, это рекорд WTA-тура

Американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3), тем самым установив рекорд WTA-тура.

20-летняя Гауфф стала первой в истории женского тенниса в эпоху Открытой эры, кому удалось выиграть свои первые семь финалов на турнирах, проводящихся на хардовом покрытии. Ранее такое достижение не покорялось ни одной теннисистке.

По итогам турнира в Пекине Кори Гауфф вернётся в топ-5 мирового рейтинга и станет четвёртой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.