Анна Калинская опровергла слухи о помолвке с Янником Синнером

Российская теннисистка Анна Калинская опровергла слухи о помолвке с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Скриншот из соцсетей Калинской

«Проясняю фейковые слухи — это неправда. Спасибо всем за поздравления, фальстарт», — написала Анна.

Вчера, 5 октября, итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что Синнер якобы сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке, а Анна ответила согласием.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Когда итальянец стал чемпионом турнира, обыграв Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5, россиянка поздравила своего парня поцелуем.