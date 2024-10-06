«Я не играла девять месяцев, а эти ребята были со мной». Каролина Мухова — о своей команде

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о взаимоотношениях игроков и тренеров в женском туре.

«Я думаю, что у всех всё по-разному. Лично мне нравится, когда рядом со мной есть люди, которых я действительно ценю, потому что мы проводим большую часть времени вместе на корте, в дороге и так далее. Я не выступала девять месяцев, и эти ребята остались со мной, продолжали работать и двигаться вперёд. Это самое важное для меня. Я бы сказала, что они как моя вторая семья.

Конечно, они неплохи в своей работе. Нет, я шучу, они действительно хороши (улыбается). Самое главное — иметь хорошие отношения за пределами корта. Мы можем пойти поужинать, поговорить», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Напомним, чешская теннисистка не выступала в туре с сентября 2023 года по июнь 2024-го из-за травмы запястья.

Ранее первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака сменили тренеров. Её соперница по финалу турнира категории WTA-1000 в Пекине Кори Гауфф из США также сменила наставника после US Open — 2024.