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«После 2-го предупреждения я сошёл с ума». Медведев — о штрафном очке в матче с Арнальди

«После 2-го предупреждения я сошёл с ума». Медведев — о штрафном очке в матче с Арнальди
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ситуацию в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае с итальянцем Маттео Арнальди (5:7, 6:4, 6:4), в которой он долго с прикрытым ртом что-то говорил судье и получил штрафное очко.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 07:40 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я пробовал многое в карьере: и старался оставаться спокойным, и делал иногда безумные вещи. Работает то, что, кажется, что в этот момент сработает. Естественно, нельзя переступать черту, иначе ты получишь дисквалификацию, и это неприятно. Сегодня я такого не делал. Что я делал, так это то, что я разозлился на первое предупреждение от Мануэля Мессины, поэтому я закрыл рот рукой и сделал вид, что что-то говорю, однако я не сказал ничего. Я пробормотал что-то вроде: «О, ты плохой, ты плохой, ты плохой».

Затем я получил второе предупреждение, которое, может быть, и было заслуженным, но я сошёл с ума. Однако я знал, что если в тот момент использую это в свою пользу, то у меня всё получится. И у меня получилось сделать это, так что иногда мне это нужно. Мне просто нужно не переступать черту и после встречи оставаться друзьями, ведь спорт работает в том числе и так», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и французом Александром Мюллером.

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