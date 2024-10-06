Карлос Алькарас обыграл У Ибина и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 3-го круга он обыграл китайца У Ибина (560-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 14:40 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
У Ибин
У. Ибин
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Ибина семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между французскими теннисистами — Гаэлем Монфисом и Уго Умбером.
Комментарии
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