Карлос Алькарас обыграл У Ибина и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 3-го круга он обыграл китайца У Ибина (560-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Ибина семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между французскими теннисистами — Гаэлем Монфисом и Уго Умбером.