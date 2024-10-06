Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас обыграл У Ибина и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

Карлос Алькарас обыграл У Ибина и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 3-го круга он обыграл китайца У Ибина (560-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 14:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Ибина семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между французскими теннисистами — Гаэлем Монфисом и Уго Умбером.

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Сетка "Мастерса" в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android