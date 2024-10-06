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«Мне интересно, прав я или говорю чушь». Даниил Медведев — о затяжных матчах в ATP-туре

«Мне интересно, прав я или говорю чушь». Даниил Медведев — о затяжных матчах в ATP-туре
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал матч третьего круга «Мастерса» в Шанхае с 36-м номером рейтинга ATP итальянцем Маттео Арнальди (5:7, 6:4, 6:4).

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 07:40 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я люблю быстрые матчи. Честно говоря, победа над противником со счётом 6:2, 6:2 за 50 минут — лучший исход для меня. Думаю, что последние два-три года поединки в ATP-туре в целом являются более затяжными, чем это было ранее. Мячи летят не так быстро, поэтому возникает больше длинных розыгрышей, больше долгих игр, потому что такими мячами нельзя подавать эйсы. Мне интересно, прав ли я или говорю какую-то чушь», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Встреча между россиянином и итальянским теннисистом продолжалась 2 часа 45 минут.

В следующем круге «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и французом Александром Мюллером.

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