«Это серьёзный соперник для 4-го круга». Даниил Медведев — о матче 1/8 финала в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможных соперниках в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Не думаю, что Циципас и Мюллер ранее встречались друг с другом. Считаю, что Александр может играть хорошо. Что касается самого матча, не думаю, что Мюллеру будет просто во встрече с греком. Стефанос любит наносить удары с форхенда и ходить к сетке. Давно не встречался с Циципасом. Мне нравится играть с ним. Он очень сильный теннисист. Это серьёзный соперник для четвёртого круга.

В этом году я встречался с Александром на Уимблдоне. Мюллер играл великолепно. Это не было следствием удачи. Я боролся изо всех сил и тоже играл неплохо, но он сыграл очень хорошо. Посмотрю матч Циципаса и Мюллера, думаю, что они наконец-то смогут провести его, ведь им ранее помешал дождь», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Медведев и Циципас провели между собой 13 матчей. Счёт личных встреч 9-4 в пользу россиянина. С Александром Мюллером российский теннисист на уровне ATP встречался один раз. Во втором круге Уимболдона-2024 Даниил победил в четырёх сетах — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. В 2016 году Медведев разгромил француза в четвертьфинале грунтового челленджера в Сен-Реми, не отдав ему ни гейма — 6:0, 6:0.