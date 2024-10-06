«Запретный город принёс нам удачу». Гауфф — о том, что она и Алькарас победили в Пекине

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), а также то, что ранее турнир в этом городе удалось выиграть третьей ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу.
«Мы с Карлосом вместе ходили в Запретный город в начале этой недели. Кто-то из прессы ранее спросил меня, принесёт ли это удачу. Я ответила, что не знаю, так как не хотела сглазить. Потом Карлос победил. В то время я играла только в стадии 1/8 финала. Но, как вы видите, я победила, так что Запретный город принёс нам удачу», — сказала Гауфф после матча в интервью на корте.
Напомним, перед стартом турниров в Пекине теннисисты посетили Запретный город (дворцовый комплекс в Пекине), примерив национальные костюмы. Карлос Алькарас на турнире категории ATP-500 в Пекине стал чемпионом. Сегодня, 6 октября, Кори Гауфф в финале турнира в Пекине обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову.
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- 6 октября 2024
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