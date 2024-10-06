Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Запретный город принёс нам удачу». Гауфф — о том, что она и Алькарас победили в Пекине

«Запретный город принёс нам удачу». Гауфф — о том, что она и Алькарас победили в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), а также то, что ранее турнир в этом городе удалось выиграть третьей ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу.

«Мы с Карлосом вместе ходили в Запретный город в начале этой недели. Кто-то из прессы ранее спросил меня, принесёт ли это удачу. Я ответила, что не знаю, так как не хотела сглазить. Потом Карлос победил. В то время я играла только в стадии 1/8 финала. Но, как вы видите, я победила, так что Запретный город принёс нам удачу», — сказала Гауфф после матча в интервью на корте.

Напомним, перед стартом турниров в Пекине теннисисты посетили Запретный город (дворцовый комплекс в Пекине), примерив национальные костюмы. Карлос Алькарас на турнире категории ATP-500 в Пекине стал чемпионом. Сегодня, 6 октября, Кори Гауфф в финале турнира в Пекине обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову.

Пекин (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Материалы по теме
Кори Гауфф выиграла семь первых финалов на харде, это рекорд WTA-тура
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android