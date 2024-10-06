«Для меня это тоже новость». Синнер — о слухах про помолвку с Калинской

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что слухи о помолвке с российской теннисисткой Анной Калинской являются фейковыми и для него стали неожиданностью.

«Для меня это тоже было новостью, честно говоря (смеётся). Нет, я не спрашивал и ничего не произошло. Я просто немного прочитал подробности, что это произошло после US Open, но это ложь, ложные новости», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Анна Калинская в социальных сетях написала, что слухи о помолвке — это фейковые новости. Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что Синнер якобы сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке и россиянка его приняла.