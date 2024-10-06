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«У нас ещё одна тарелка». Каролина Мухова прокомментировала поражение в финале Пекина

«У нас ещё одна тарелка». Каролина Мухова прокомментировала поражение в финале Пекина
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49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Пекине. Сегодня, 6 октября, она уступила шестой ракетке мира американке Кори Гауфф.

Пекин (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«У нас появилась ещё одна тарелка. Да, мы начинаем собирать тарелки. Надеюсь, в следующий раз я выступлю лучше. Очень надеюсь, что у меня ещё будет шанс побороться за большие титулы. А в целом просто очень рада, что снова играю в теннис после всех сложностей», — сказала Мухова в интервью на корте.

Напомним, чешская теннисистка не выступала в туре с сентября 2023 года по июнь 2024-го из-за травмы запястья. Однако на прошедшем в сентябре US Open — 2024 Мухова дошла до полуфинала.

Ранее первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака сменили тренеров. Соперница Муховой по финалу турнира категории WTA-1000 в Пекине Кори Гауфф из США также сменила наставника после US Open — 2024.

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