«Ты надрала мне задницу». Каролина Мухова обратилась к Кори Гауфф после финала Пекина

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова обратилась к шестой ракетке мира американке Кори Гауфф после поражения в финале турнира WTA-1000 в Пекине.

«Ты надрала мне задницу сегодня. Буквально. Снова. Тебе, должно быть, нравится играть против меня. Это ещё раз показало, какой ты классный спортсмен. Поздравляю с очередной победой. Удачи в оставшейся части сезона.

Ну а мне сегодня было действительно тяжело. Я проиграла Коко три раза подряд. Скажу честно, что это были очень похожие поражения. Я проиграла их все одинаково. Это всегда были последние раунды турниров. До этого я выигрывала много матчей подряд, и к игре с Коко подходила уже в плохой физической форме и чувствовала себя на корте второй», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.