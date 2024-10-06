«Ты надрала мне задницу». Каролина Мухова обратилась к Кори Гауфф после финала Пекина

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова обратилась к шестой ракетке мира американке Кори Гауфф после поражения в финале турнира WTA-1000 в Пекине.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Ты надрала мне задницу сегодня. Буквально. Снова. Тебе, должно быть, нравится играть против меня. Это ещё раз показало, какой ты классный спортсмен. Поздравляю с очередной победой. Удачи в оставшейся части сезона.
Ну а мне сегодня было действительно тяжело. Я проиграла Коко три раза подряд. Скажу честно, что это были очень похожие поражения. Я проиграла их все одинаково. Это всегда были последние раунды турниров. До этого я выигрывала много матчей подряд, и к игре с Коко подходила уже в плохой физической форме и чувствовала себя на корте второй», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.
- 6 октября 2024
-
18:54
-
18:43
-
18:19
-
18:18
-
17:56
-
17:29
-
16:57
-
16:29
-
16:21
-
16:16
-
15:54
-
15:38
-
15:33
-
15:25
-
15:10
-
14:25
-
13:59
-
13:43
-
13:27
-
13:08
-
13:05
-
12:47
-
12:24
-
12:16
-
11:56
-
11:51
-
11:39
-
10:56
-
10:51
-
10:31
-
10:28
-
10:00
-
09:54
-
09:38
-
09:27