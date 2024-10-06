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«Ты надрала мне задницу». Каролина Мухова обратилась к Кори Гауфф после финала Пекина

«Ты надрала мне задницу». Каролина Мухова обратилась к Кори Гауфф после финала Пекина
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49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова обратилась к шестой ракетке мира американке Кори Гауфф после поражения в финале турнира WTA-1000 в Пекине.

Пекин (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Ты надрала мне задницу сегодня. Буквально. Снова. Тебе, должно быть, нравится играть против меня. Это ещё раз показало, какой ты классный спортсмен. Поздравляю с очередной победой. Удачи в оставшейся части сезона.

Ну а мне сегодня было действительно тяжело. Я проиграла Коко три раза подряд. Скажу честно, что это были очень похожие поражения. Я проиграла их все одинаково. Это всегда были последние раунды турниров. До этого я выигрывала много матчей подряд, и к игре с Коко подходила уже в плохой физической форме и чувствовала себя на корте второй», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.

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