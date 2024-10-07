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Чжэн Циньвэнь снялась для обложки китайского Vogue

Чжэн Циньвэнь снялась для обложки китайского Vogue
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Седьмая ракетка мира 21-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь снялась для обложки китайского Vogue, который выйдет в ноябре 2024 года. Соответствующая фотография была опубликована на официальном сайте издания.

Фото: Vogue China

Напомним, ранее Циньвэнь принимала участие в домашнем турнире WTA-1000 в Пекине. Она проиграла на стадии полуфинала 49-й ракетке мира Каролине Муховой со счётом 6:3, 6:4. По ходу турнира китаянка в сложном матче также обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву.

Сегодня, 6 октября, шестая ракетка мира американка Кори Гауфф и Каролина Мухова из Чехии разыграли между собой титул «тысячника». Со счётом 6:1, 6:3 победила представительница США.

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