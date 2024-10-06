«Одна вещь, которую бы изменил». Синнер — о плотном графике в ATP-туре

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о плотном графике в ATP-туре, заявив, что, несмотря на обилие турниров, за игроками всё ещё остаётся право выбора.

«Да, у нас много турниров, это точно. Было бы идеально, если бы после Итогового турнира ATP не было Кубка Дэвиса. Думаю, это точно одна вещь, которую я бы изменил в расписании. Остальное мы всё ещё можем выбирать. Я чувствую, что в этом сезоне мы выбрали правильные турниры и правильное время, и для меня это не было проблемой.

Понимаю других игроков, если они занимают 30-е, 40-е, 50-е место в мире, им нужно немного больше защищать себя, тогда это другой вопрос. Но, знаете, говоря с моей стороны, мы, игроки, всё ещё можем выбирать. У нас есть серия «Мастерс», которая обязательна, но, знаете, я мог бы выбрать, играть ли мне Пекин перед «Мастерсом» или нет, так что, думаю, это нормально», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае Янник Синнер в третьем круге обыграл аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.