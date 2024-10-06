Коко Гауфф стала первой американкой после Серены Уильямс, выигравшей турнир в Пекине

Шестая ракетка мира Кори Гауфф стала первой американской теннисисткой после Серены Уильямс (2013 год), которой удалось победить на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Отметим, что Гауфф и Уильямс в целом являются единственными спортсменками из Америки, которым удалось забрать трофей в Пекине за время существования турнира, с 2004 года. Сегодня, 6 октября, в финале 20-летняя американка разгромила чешку Каролину Мухову (49-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

По итогам турнира в Пекине Кори Гауфф вернётся в топ-5 мирового рейтинга и станет четвёртой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.