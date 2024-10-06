Коко Гауфф стала первой американкой после Серены Уильямс, выигравшей турнир в Пекине
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Шестая ракетка мира Кори Гауфф стала первой американской теннисисткой после Серены Уильямс (2013 год), которой удалось победить на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Отметим, что Гауфф и Уильямс в целом являются единственными спортсменками из Америки, которым удалось забрать трофей в Пекине за время существования турнира, с 2004 года. Сегодня, 6 октября, в финале 20-летняя американка разгромила чешку Каролину Мухову (49-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Пекин (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
По итогам турнира в Пекине Кори Гауфф вернётся в топ-5 мирового рейтинга и станет четвёртой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.
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