Гауфф — вторая самая молодая теннисистка в истории, выигравшая два первых финала WTA-1000

Шестая ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть свои первые два финала турнира категории WTA-1000. Сегодня, 6 октября, в финале 20-летняя американка разгромила чешку Каролину Мухову (49-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Ещё раньше этого достижения добилась Бьянка Андрееску, представляющая Канаду. В 2019 году в 19-летнем возрасте канадка выиграла «тысячники» в Торонто и Индиан-Уэллсе.

По итогам турнира в Пекине Кори Гауфф вернётся в топ-5 мирового рейтинга и станет четвёртой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.