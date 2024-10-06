Гауфф — вторая самая молодая теннисистка в истории, выигравшая два первых финала WTA-1000
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Шестая ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть свои первые два финала турнира категории WTA-1000. Сегодня, 6 октября, в финале 20-летняя американка разгромила чешку Каролину Мухову (49-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Пекин (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Ещё раньше этого достижения добилась Бьянка Андрееску, представляющая Канаду. В 2019 году в 19-летнем возрасте канадка выиграла «тысячники» в Торонто и Индиан-Уэллсе.
По итогам турнира в Пекине Кори Гауфф вернётся в топ-5 мирового рейтинга и станет четвёртой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.
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