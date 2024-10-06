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Алькарас — единственный, кто выиграл 50 и более матчей в каждый из последних трёх лет

Алькарас — единственный, кто выиграл 50 и более матчей в каждый из последних трёх лет
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Вторая ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал единственным теннисистом, кому удалось выиграть 50 и более матчей в каждый из последних трёх лет.

Результаты Алькараса за последние годы:

  • 2020 год: 1 победа — 1 поражение;
  • 2021 год: 32-17;
  • 2022 год: 57-13;
  • 2023 год: 65-12;
  • 2024 год: 50-9.

Сегодня, 6 октября, Алькарас вышел в четвёртый круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 3-го круга он обыграл китайца У Ибина (560-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3. В следующем раунде испанец сыграет с победителем матча между французскими теннисистами Гаэлем Монфисом и Уго Умбером.

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