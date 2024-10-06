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«Должны пытаться адаптировать». Синнер — о работе с бывшими тренерами Джоковича

«Должны пытаться адаптировать». Синнер — о работе с бывшими тренерами Джоковича
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, нанял ли он на работу тренера по физподготовке Марио Паничи и физиотерапевта Улисеса Бадио, которые раньше работали с Новаком Джоковичем, чтобы перенять их опыт работы с сербом.

«У них большой опыт, вы знаете, работая с первым номером в мире на протяжении стольких лет. Кроме того, Марко и Улисес работают вместе, это уже большая помощь, потому что они очень хорошо знают друг друга, что для меня очень хорошо и очень важно. Они могут помочь мне, знаете, особенно немного за пределами площадки, пытаясь увидеть новые вещи и попробовать, где могу улучшиться как игрок.

У нас есть некоторые сходства, у меня и Новака, но в конечном итоге мы всё равно разные, так что мы должны пытаться адаптировать то, что лучше для меня, и пытаться понять. На это нужно время, но я очень рад, что они есть в моей команде», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, Синнер уволил двух членов команды после того, как стало известно об их вине в положительных тестах теннисиста на допинг.

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