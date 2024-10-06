Томми Пол одержал победу над Табило, проигрывая сет и брейк по ходу 3-го круга в Шанхае
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в 1/8 финала на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он обыграл 23-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 8
|6
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|6 6
|2
Алехандро Табило
А. Табило
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Американский теннисист выполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх (67%).
В матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Пол сыграет с победителем встречи между представителем Чехии Томашем Махачем и австралийцем Александром Вукичем.
Комментарии
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