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Томми Пол одержал победу над Табило, проигрывая сет и брейк по ходу 3-го круга в Шанхае

Томми Пол одержал победу над Табило, проигрывая сет и брейк по ходу 3-го круга в Шанхае
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в 1/8 финала на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он обыграл 23-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 8 6
7 7 		6 6 2
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Американский теннисист выполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх (67%).

В матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Пол сыграет с победителем встречи между представителем Чехии Томашем Махачем и австралийцем Александром Вукичем.

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