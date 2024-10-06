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Синнер — пятый, кто одержал наибольшее количество побед в 100 первых матчах на «Мастерсах»

Синнер — пятый, кто одержал наибольшее количество побед в 100 первых матчах на «Мастерсах»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком в истории, которому удалось одержать больше всего побед в своих первых 100 матчах на уровне «Мастерса». Статистика Синнера — 74 победы при 26 поражениях. Сегодня, 6 октября, Синнер вышел в 1/8 финала на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв 37-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 10:45 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 2
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Наибольшее количество побед в 100 первых матчах на уровне «тысячника» одержал 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (83 победы). На второй строчке в этом списке расположился швед Стефан Эдберг (77). Третье и четвёртое место заняли американцы Пит Сампрас (76) и Джим Курье (75).

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