«Надеюсь, буду готов». Синнер — о возможных соперниках в четвёртом круге в Шанхае

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о будущем матче четвёртого круга на «Мастерсе» в Шанхае, в котором он сыграет с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и испанцем Роберто Карбальэсом-Баэной.

«Бена я знаю немного лучше, потому что мы играли на пару раз больше. В любом случае это будет очень сложный матч. Бен, очевидно, обладает огромной подачей и огромным форхендом. Он очень сильно улучшился, так что, надеюсь, буду готов.

Если это будет Карбальес-Баэна, посмотрим, это немного другое. Играл только один раз, кажется, на «Ролан Гаррос», так что это другое. Будет более физическая игра, и два совершенно разных игрока, но с нетерпением жду этого. Надеюсь, после завтрашнего дня буду готов», — сказал Синнер на пресс-конференции.