«Выиграть здесь и забыть». Медведев — о желании дважды завоевать титул на одном турнире

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о желании выиграть один и тот же турнир дважды.

«Обязательно хочу выиграть тот же турнир. Мне 28, уже не 22. В этом году пока без титула, поэтому обязательно хочу выиграть титул где-нибудь в городе, где уже побеждал, на турнире, который уже выигрывал.

В то же время, знаете, если быть честным на 100%, если я выиграю 21-й титул где-нибудь вроде Мельбурна или даже Пекина или ещё чего-то, то тоже приятно иметь эту статистику, но я бы предпочёл выиграть его здесь, на этой неделе, и забыть об этом», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На турнире категории «Мастерс» в Шанхае россиянин выигрывал в 2019 году, обыграв немецкого теннисиста Александра Зверева. В 2024 году Медведев вышел в четвёртый круг, где сыграет с победителем матча между Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Мюллером (Франция). В активе Медведева 20 титулов, в том числе турнир «Большого шлема». При этом он ни разу за карьеру не смог выиграть один и тот же турнир дважды.