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«Мастерс» в Шанхае: результаты пятого игрового дня 6 октября

«Мастерс» в Шанхае: результаты пятого игрового дня 6 октября
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В воскресенье, 6 октября, прошли матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч пятого игрового дня соревнований, где выступил российский теннисист Даниил Медведев.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Результаты матчей 6 октября (время — московское, предварительное):

  • Маттео Арнальди (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5, 4:6, 4:6;
  • Янник Синнер (Италия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:7, 6:4, 6:2;
  • Карлос Алькарас (Испания) — У Ибин (Китай) — 7:6, 6:3;
  • Томми Пол (США) — Алехандро Табило (Чили) — 6:7, 7:6, 6:2.

Отметим, что матчи, кроме тех, которые проходили на главном корте, были перенесены из-за дождя.

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