«Его уровень меня совсем не удивил». Алькарас — о победе над Ибином на «Мастерсе» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае в матче с китайцем У Ибином.

«Давление есть всегда, но сегодня оно было не слишком сильным. Но он не позволил мне играть так агрессивно, как я хотел, или так агрессивно, как привык играть в последние пару недель. Он бил сильнее меня, глубже. Я должен отдать должное и ему, потому что он провёл очень солидный матч. Всего один брейк, первая подача тоже была так близка, что он мог выиграть первый сет, так что просто счастлив, что смог победить на тай-брейке.

Во втором сете мне стало намного лучше. Думаю, играл лучше, успокоился, просто думал, что должен всё время идти вперёд, и это очень помогло мне избавиться от нервов и мыслить ясно. Я знал, что он очень трудный противник, его уровень меня совсем не удивил», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Матч Карлоса Алькараса и У Ибина завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу испанца. В четвёртом круге он встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).