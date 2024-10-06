«Это не против меня». Алькарас — об отсутствии поддержки в матчах с китайцами в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, тяжело ли ему играть против китайцев на турнире категории «Мастерс» в Шанхае, когда большинство болельщиков поддерживают своего соотечественника.

«Для меня это здорово — видеть много людей, которые поддерживают теннис, смотрят матчи. Конечно, знал, что почти вся толпа болеет за него, но для меня это нормально. Просто видеть атмосферу, толпу на стадионе для меня очень приятно. Я знаю, что это не личное, это не против меня, просто поддержка. То, что китайцы участвуют в этих турнирах, очень круто для них. Так что, да, просто счастлив, что могу быть сосредоточенным и не думать о толпе, людях или сопернике, просто сосредоточиться на себе. Очевидно, что в следующем круге буду рад сыграть с кем-то не из Китая. Так что, надеюсь, в следующем круге на моей стороне будет много народу, так что посмотрим», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, на «Мастерсе» в Шанхае Карлос Алькарас обыграл двух китайских теннисистов: во втором круге Цзюньчэна Шана со счётом 6:2, 6:2 и в третьем круге У Ибина со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Далее испанец встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция).