«Думал об этом, не буду врать». Алькарас — о своей победной серии из 11 матчей

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что думал о своей серии побед из 11 матчей и надеется на её продолжение.

«Честно говоря, думал об этом, не буду врать. Да, здорово иметь такую победную серию, надеюсь, она продолжится, посмотрим. Чувствовал себя на корте очень комфортно все матчи, которые проводил. Да, играю в отличный теннис, надеюсь, что так и будет продолжаться, как уже сказал. Думаю, что у меня всё отлично получается и вне корта, это очень помогает мне чувствовать себя и на корте очень комфортно», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На турнире категории «Мастерс» в Шанхае Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг, обыграв китайского теннисиста У Ибина со счётом 7:6 (7:5), 6:3.