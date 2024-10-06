«Теннисисту с этим приходится мириться». Алькарас — о самочувствии на «Мастерсе» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о самочувствии после победы на турнире категории ATP-500 в Пекине и после двух матчей на «Мастерсе» в Шанхае.

«Чувствую себя очень хорошо. Немного болит в какой-то области тела, но на нормальном уровне. Теннисисту с этим приходится мириться. Последние две игры были очень напряжёнными физически, но чувствую себя хорошо, и теперь у меня есть выходной, чтобы восстановиться, немного потренироваться и расслабиться», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Шанхае Алькарас вышел в четвёртый круг, где сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция).