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«Отстой — не иметь возможности защитить хоть что-то». Пегула — об Итоговом чемпионате WTA

«Отстой — не иметь возможности защитить хоть что-то». Пегула — об Итоговом чемпионате WTA
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Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась об участии в Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Я не из тех, кто смотрит на очки или на то, что нужно, чтобы их защищать каждую неделю, но несколько месяцев назад меня немного расстроило то, что для защиты нужно пройти квалификацию на Итоговый чемпионат WTA. Это будет отстой — не иметь возможности защитить хоть что-то. Я была не слишком рада этому и немного расстроена», — приводит слова Пегулы Tennis.com.

Напомним, Джессика Пегула на Итоговом чемпионате WTA — 2023 в финале уступила первой ракетке мира польской теннисистке Иге Швёнтек со счётом 1:6, 0:6.

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