«Постараюсь искупить свою вину». Пегула — о целях на турнир WTA-1000 в Ухане

Американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о планах на турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), вспомнив неудачное выступление на этом турнире в 2019 году.

«Думаю, что в Пекине показала хороший теннис, поэтому хочу продолжать развивать его, совершенствоваться и учиться на том, что я могла сделать лучше на прошлой неделе, чтобы перенести это на эту неделю. Очевидно, что сейчас я играю гораздо лучше, чем в прошлый раз, когда приезжала в Ухань. Постараюсь немного искупить свою вину и добиться лучшего результата, чем в 2019 году», — приводит слова Пегулы Tennis.com.

В 2019 году на турнире в Ухане Пегула проиграла в первом круге Полоне Херцог из Словении со счётом 0:6, 1:6. В этом году американка стартует со второго круга, где встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Кэти Волынец (США).