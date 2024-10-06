Доминик Тим анонсировал выход книги, в которой собрал яркие моменты своей карьеры

Австрийский теннисист, экс третья ракетка мира Доминик Тим анонсировал выход книги, в которой собрал свои самые яркие воспоминания.

«В моей карьере было столько удивительных моментов и успехов. Многие из этих моментов вы были со мной — либо дома, смотрели по телевизору, либо вживую на стадионе — и я невероятно благодарен каждому из вас за поддержку на протяжении многих лет. Долго думал о том, как можно что-то вернуть своим фанатам, что-то действительно личное. Вот почему некоторое время назад начал записывать все истории вокруг величайших моментов моей карьеры.

С этой книгой хочу дать вам возможность испытать мои самые большие успехи с моей точки зрения. В этой книге я проведу вас в уникальное путешествие по моей теннисной карьере. От моего первого титула АТР в Ницце до триумфа «Большого шлема» в Нью-Йорке — каждая из 17 моих величайших побед в турнире и пять самых тяжёлых поражений в финале. Горжусь этим и надеюсь, что вам понравится читать это так же, как мне понравилось писать», — написал Тим в социальных сетях.

Презентация книги состоится в понедельник, 7 октября. Тим также сообщил, что первые 100 экземпляров подпишет лично, а вся прибыль пойдёт на его проект по защите окружающей среды.

Напомним, австриец объявил о завершении спортивной карьеры в октябре этого года после домашнего турнира категории ATP-500 в Вене.