Ибин — об Алькарасе: возможно, я один из самых трудных китайских игроков для него

Китайский теннисист У Ибин прокомментировал поражение в матче третьего круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Возможно, я один из самых трудных китайских игроков для него. Думаю, неплохо справился с первой подачей. В первом сете у меня были шансы, потому что он плохо выполнял некоторые возвраты, но я не до конца использовал эту возможность. Затем во втором сете у меня была возможность с брейк-пойнтом, я не осознавал, что отстаю со счётом 30:40. Понял, что проиграл, когда услышал, как судья сказал: «Гейм», — сказал Ибин на пресс-конференции.

Напомним, матч Карлоса Алькараса и У Ибина завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:3.