«Мастерс» в Шанхае: расписание шестого игрового дня 7 октября

В понедельник, 7 октября, пройдут матчи второго и третьего круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч шестого игрового дня соревнований, где выступят российские теннисисты Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 7 октября (время — московское, предварительное):