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«Мастерс» в Шанхае: расписание шестого игрового дня 7 октября

«Мастерс» в Шанхае: расписание шестого игрового дня 7 октября
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В понедельник, 7 октября, пройдут матчи второго и третьего круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч шестого игрового дня соревнований, где выступят российские теннисисты Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 7 октября (время — московское, предварительное):

  • 7:00 — Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция);
  • 7:00 — Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция);
  • 7:00 — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Бен Шелтон (США);
  • 7:00 — Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция);
  • 8:30 — Лоренцо Музетти (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия);
  • 8:30 - Маркос Гирон (США) — Карен Хачанов (Россия);
  • 8:30 — Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Бублик (Казахстан) — матч продолжится при счёте 2:1;
  • 8:30 — Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария);
  • 9:30 —  Фрэнсис Тиафо (США) — И Чжоу (Китай);
  • 13:30 — Маттео Берреттини (Италия) — Хольгер Руне (Дания);
  • 15:00 — Флавио Коболли (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария).
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