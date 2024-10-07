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Янник Синнер одержал 53 победы подряд против игроков вне топ-20 рейтинга ATP

Янник Синнер одержал 53 победы подряд против игроков вне топ-20 рейтинга ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 53 победы подряд против игроков вне топ-20 рейтинга ATP. Последнее поражение случилось на «Мастерсе» в Цинциннати в 2023 году.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 10:45 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 2
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Сегодня, 6 октября, Синнер вышел в 1/8 финала на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он обыграл 37-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

В матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Синнер сыграет с победителем встречи между представителем США Беном Шелтоном и испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Эта встреча состоится 7 октября.

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