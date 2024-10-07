Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 7 октября

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В понедельник, 7 октября, стартует хардовый турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. На корт выйдут россиянки Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Эрика Андреева.

WTA-1000 в Ухане (Китай). Расписание 7 октября (время московское, предварительное)