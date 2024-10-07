Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 7 октября
В понедельник, 7 октября, стартует хардовый турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. На корт выйдут россиянки Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Эрика Андреева.
WTA-1000 в Ухане (Китай). Расписание 7 октября (время московское, предварительное)
- 6:00 — Анастасия Потапова (Россия) — Кэти Волынец (США)
- 6:00 — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Мэдисон Киз (США)
- 7:30 — Лейла Фернандес (Канада) — Диана Шнайдер (Россия)
- 7:30 — Даяна Ястремская (Украина) — Эрика Андреева (Россия)
- 9:00 — Анна Бондарь (Венгрия) — Анна Калинская (Россия)
- 12:00 — Александра Эала (Филиппины) — Катержина Синякова (Чехия)
- 14:00 — Ван Синьюй (Китай) — Кэролайн Доулхайд (США)
- 15:30 — Элисе Мертенс (Бельгия) — Донна Векич (Хорватия)
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