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Радукану заметили за рулём её старой подержанной машины после конфискации «Порше»

Радукану заметили за рулём её старой подержанной машины после конфискации «Порше»
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54-я ракетка мира 21-летняя теннисистка Эмма Радукану, представляющая Великобританию, была замечена за рулём своей старой подержанной машины «Дачии Сандеро», которую она прибрела за £ 5 тыс. четыре года назад. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Отметим, что сегодня появилась информация, что британка лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за невысоких результатов в последнее время. Стоимость этой машины составляла £ 125 тыс.

Напомним, после победы на Открытом чемпионате США в 2021 году британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.

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