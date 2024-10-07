Теннисные матчи турнира в Шанхае перенесли на крытые корты из-за сильных дождей

Сегодняшние встречи турнира ATP-1000 в Шанхае (Китай) по теннису, в которых принимают участие россияне Роман Сафиуллин и Карен Хачанов, перенесли в индор (крытые теннисные корты) из-за сильных дождей.

Матчи Романа Сафиуллина с Александром Бубликом, Маркоса Гирона и Карена Хачанова пройдут в 13:00 по местному времени на Indoor A1. Встречи Джордана Томпсона с Таллоном Грикспором и Лоренцо Музетти с Давидом Гоффеном начнутся также в 13:00 на Indoor А3.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.