Мирра Андреева дебютировала в топ-20 обновлённого рейтинга WTA

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, которая идёт на 11-м месте. Следом расположилась Анна Калинская, которая впервые в карьере поднялась на 13-ю строчку. Диана Шнайдер идёт 16-й, а Мирра Андреева, занимающая 19-ю строчку, впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга.

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся польская теннисистка Ига Швёнтек. На второй строчке белоруска Арина Соболенко, на третьей — американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 7 октября:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9785 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8716.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945.

4 (6). Кори Гауфф (США) — 5593.

5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5481.

6 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5293.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4300.

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698.

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3178.

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161…

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3075…

13 (14). Анна Калинская (Россия) — 2825…

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2685…

19 (22). Мирра Андреева (Россия) — 2218…

23 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2080…

26 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1856…

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1693…

38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1427…

63 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 983…

66 (71). Камилла Рахимова (Россия) — 925…

70 (67). Эрика Андреева (Россия) — 913…

84 (78). Анна Блинкова (Россия) — 825.