Тейлор Фриц выиграл матч второго круга турнира в Шанхае
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл 161-ю ракетку рейтинга спортсмена из Франции Теренса Атмана во втором круге турнира ATP-1000 в Шанхае со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 07:10 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 5
Теренс Атман
Т. Атман
Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Фриц в рамках встречи сделал шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх. В следующем круге американец встретится с 336-й ракеткой мира японцем Йосуке Ватануки.
Напомним, турнир в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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