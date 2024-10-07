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Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Александра Бублика

Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Александра Бублика
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 6:2.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 08:15 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В рамках встречи Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бублика три эйса, пять двойных ошибок и три заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Роман Сафиуллин встретится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (США) и И Чжоу из Китая.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.

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