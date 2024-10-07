Чемпионская гонка WTA: Касаткина — лучшая россиянка, Соболенко приближается к Швёнтек

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Лучшими из россиянок остаются Дарья Касаткина и Анна Калинская, которые занимают 12-ю и 13-ю позиции соответственно. Мирра Андреева занимает 19-е место.
Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом турнире WTA, который состоится в Саудовской Аравии с 2 по 9 ноября. На данный момент на Итоговый отобрались Ига Швёнтек и Арина Соболенко.
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8285 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8091.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.
4 (6). Кори Гауфф (США) — 4968.
5 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4930.
6 (5). Джессика Пегула (США) — 4586.
7 (7). Эмма Наварро (США) — 3568.
8. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3460.
9 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3177.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2818.
14 (13). Анна Калинская (Россия) – 2581.
15 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2414...
19 (21). Мирра Андреева (Россия) — 2188...
24 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1876...
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1806...
29 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1693...
34 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1427...
61 (62). Вероника Кудерметова (Россия) — 883...
76 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 655...
78 (75). Эрика Андреева (Россия) — 635...
82 (82). Анна Блинкова (Россия) — 612.