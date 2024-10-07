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Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 09:00 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бергса семь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В следующем круге он встретится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который в третьем круге обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счётом 6:3, 6:2.

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