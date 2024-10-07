Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бергса семь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В следующем круге он встретится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который в третьем круге обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счётом 6:3, 6:2.