Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 09:00 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
Григор Димитров
Г. Димитров
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бергса семь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В следующем круге он встретится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который в третьем круге обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счётом 6:3, 6:2.
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