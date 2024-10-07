Кори Гауфф ответила фанату, который сравнил её с пятилетним ребёнком

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф ответила фанату, который сравнил её с ребёнком. Напомним, днём ранее американка выиграла турнир категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

После победы Гауфф опубликовала фото, подписав его: «Она выигрывает только «250-ники». Что ж… ПЛАК-ПЛАК».

В соцсети Х один из фанатов отреагировал на это высказывание Гауфф: «Прощу прощения, но у Кори менталитет пятилетнего ребёнка».

Теннисистка ответила: «Дети лучше всех смотрят на жизнь. Они такие позитивные и креативные. Так что я принимаю это. Моей целью на этом турнире было играть и наслаждаться теннисом так же, как я делала это в детстве, потому что именно тогда жизнь была самой веселой!»