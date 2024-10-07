«Более 70% людей даже не узнают, что я выиграла». Гауфф — о влиянии побед на личность

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что ей помогло выиграть турнир категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и как победы влияют на неё.

«Мне очень помогло то, что я выходила на корт расслабленной, зная, что уже выигрывала турниры такого уровня, но при этом была достаточно взрослой, чтобы понимать, что этот матч не изменит мою жизнь. Что бы ни случилось, знала, что буду гордиться собой и тем, что сделала на этой неделе. Победа в турнирах помогла мне понять, что сегодня всё прекрасно, но завтра наступит новый день, я буду тем же человеком. Более 70% людей даже не узнают, что я выиграла этот турнир. Теннис не может измерить мою ценность как личности. Когда ты это понимаешь, становится легче справляться с давлением и играть спокойно», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, Кори Гауфф в финале турнира в Пекине обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.