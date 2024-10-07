Катержина Синякова: я многого добилась в парном разряде, но никого это не волнует

Первая ракетка мира в парном разряде чешка Катержина Синякова высказалась о колоссальной разнице в отношении к одиночному разряду и парному теннису.

«Определённо, пара отличается от одиночного разряда. Даже когда я номер один, у меня нет преимуществ, тренировочных ситуаций, нет общения с прессой, так что есть действительно большая разница. К сожалению, после этого лета ничего не изменилось.

Могу говорить за себя: думаю, что многого добилась в парном разряде, но никого это не волнует. Так оно и есть, мне уже всё равно, и не думаю, что это изменится. Иногда нужно приберечь энергию для чего-то другого. Знаю, что я делала отличные вещи. Но когда я попадаю в основную сетку в одиночном разряде, вхожу в топ-30 или топ-50, и у меня больше шансов потренироваться, чем когда я первая ракетка мира в парном разряде», — приводит слова Синяковой Tennis Majors.