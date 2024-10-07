«Он будет побит». Гауфф — о рекорде WTA, установленном в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала рекорд, установленный ею на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Гауфф стала первой в истории женского тенниса в эпоху Открытой эры, кому удалось выиграть свои первые семь финалов на турнирах, проводящихся на хардовом покрытии.

«Здорово, я в восторге от того, что установила новый рекорд, думаю, он будет побит. Это будет мой третий год подряд, чем очень горжусь, ведь с каждым годом всё сложнее финишировать в числе лучших», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Для Гауфф китайский титул стал для восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.