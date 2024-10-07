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Арина Соболенко — о борьбе за первую строчку рейтинга: предпочитаю сосредоточиться на себе

Арина Соболенко — о борьбе за первую строчку рейтинга: предпочитаю сосредоточиться на себе
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, часто ли думает о том, что может обойти польку Игу Швёнтек в борьбе за первую строчку мирового рейтинга.

«На самом деле нет. Я не та, кто фокусируется на рейтинге. Конечно, я очень этого хочу, это одна из моих целей. В прошлом я осознала, что, если сосредоточиться на рейтинге, на защите очков, на таком давлении, всё может быстро пойти не так. Поэтому предпочитаю сосредоточиться на себе. Если смогу сыграть в свой лучший теннис, знаю, что готова стать первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Соболенко сыграет на турнире в Ухане (Китай), который пройдёт с 7 по 13 октября. Швёнтек снялась с этих соревнований по личным причинам.

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