«Как будто я дома». Арина Соболенко — о возвращении в Ухань впервые за пять лет

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась воспоминаниями от турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где выиграла два титула подряд — в 2018 и 2019 годах.

«Я давно здесь не была. Помню, что первая победа в Ухане была очень особенным моментом. И, выиграв его два раза подряд, я очень расстроилась, что не смогла вернуться в следующем году.

Сейчас всё ощущается как будто я дома. У меня прекрасные воспоминания из прошлого. Очень надеюсь, что смогу повторить свой результат 2019 года», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Турнир в Ухане не проводился с 2020 по 2023 год из-за пандемии коронавируса.